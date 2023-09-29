2023-09-29T14:59:10+03:00
2023-09-29T14:59:10+03:00
2023-09-29T14:59:10+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230929/841849933.html
ЦБ раскрыл статистику по незаконному выводу средств в первом полугодии
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Незаконный вывод средств из России за рубеж в первом полугодии сохранился на исторически минимальном уровне, составив 12 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка... ПРАЙМ, 29.09.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, вывод средств
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Незаконный вывод средств из России за рубеж в первом полугодии сохранился на исторически минимальном уровне, составив 12 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка.
"Незаконный вывод средств за рубеж сохранился на исторически минимальном уровне января—июня 2022 года — 12 миллиардов рублей", — привел регулятор данные за первое полугодие этого года.