МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Незаконный вывод средств из России за рубеж в первом полугодии сохранился на исторически минимальном уровне, составив 12 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. ЦБ ждет роста совокупной прибыли банков страны по итогам 2023 года

"Незаконный вывод средств за рубеж сохранился на исторически минимальном уровне января—июня 2022 года — 12 миллиардов рублей", — привел регулятор данные за первое полугодие этого года.