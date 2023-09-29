СОЧИ, 29 сен — ПРАЙМ. Объем сделок по программе Сбербанка по комплексному урегулированию задолженности с начала года превысил 1,3 миллиарда рублей, сообщил директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" банка Денис Кузнецов на ХХ Международном банковском форуме в Сочи. Сбербанк предотвратил хищение рекордной суммы у россиянина

Сбербанк в 2022 году создал программу "Комплексное урегулирование" для тех, у кого возникла сложная финансовая ситуация (потеря работы, сокращение зарплаты, болезнь и прочее) и есть действующие кредиты в разных банках.

"С начала года более 3 тысяч кредитов было реструктурировано с помощью комплексного урегулирования "Сбера" при участии других кредиторов. Сумма сделок по этой программе поддержки превысила 1,3 миллиарда рублей, а 85% заёмщиков эффективно обслуживают свои долги", — сказал Кузнецов.

"Если в начале этого года уровень одобрения заявок на услугу был на уровне 8%, сейчас он вырос до 54%. Это значит, что каждая вторая заявка клиента, одобренная "Сбером", была поддержана другими кредиторами", — добавил он.

По его словам, в настоящее время в рамках этой программы "Сбер" сотрудничает с 10 банками, в том числе по некоторым заявкам выступает для них оператором.

"Уверен, сервис получит широкое применение на всем финансовом рынке России. Мы приглашаем к развитию проекта коллег из микрофинансовых организаций и коллекторских агентств", — заключил Кузнецов.