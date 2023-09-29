МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Современные кредитные отношения выстроены так, что обслуживают только интересы стран "золотого миллиарда", которые злоупотребляют своим положением в мире, сообщил президент России Владимир Путин. Путин разрешил сделки с акциями банка "Интеза"

"Современные финансовые кредитные отношения в мире выстроены таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого "золотого миллиарда". Они, вот этот "золотой миллиард", точнее сказать, руководители этих стран "золотого миллиарда", они эксплуатируют практически все другие страны мира. Они злоупотребляют своим положением и технологическим, и информационным, и финансовым", — сказал Путин на международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка".

Президент отметил, международные финансовые институты выстроены таким образом, что это невыгодно никому, кроме "золотого миллиарда".

Первая парламентская конференция "Россия — Латинская Америка" начала свою работу в пятницу и продлится до понедельника, в ней участвуют представители более половины стран Латинской Америки.