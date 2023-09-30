БУДАПЕШТ, 30 сен — ПРАЙМ. Венгрия не согласится на предоставление 500 миллионов евро из Фонда мира на закупку вооружений для Украины, настаивает на полном исключении банка OTP из перечня "спонсоров войны", заявил официальный представитель МИД страны Мате Пацолаи. В Венгрии считают правильным запрет на импорт украинского зерна

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины в мае внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Как заявлял глава венгерского МИД Петер Сийярто, Будапешт не согласится на выделение 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны". НАПК в пятницу, 29 сентября, приостановило приостановило статус "спонсора войны" для OTP Bank, а также для пяти греческих компаний.

"Существенных изменений в связи с тем, что украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции временно заморозило статус "международного спонсора войны" для банка ОТР, не произошло… Венгерская точка зрения ясна: пока ОТР не будет исключен из списка, Венгрия не будет поддерживать какое-либо дополнительное финансирование ЕС относительно поставок оружия Украине", — приводит слова Пацолаи агентство MTI.

Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.