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2023
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ЦБ РФ ужесточил требования по выдаче жилищных займов КПК
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Сегодня вступает в силу указание ЦБ РФ, которое ужесточает требования по выдаче жилищных займов кредитными потребительскими кооперативами (КПК) и сельскохозяйственными кредитным... ПРАЙМ, 01.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Сегодня вступает в силу указание ЦБ РФ, которое ужесточает требования по выдаче жилищных займов кредитными потребительскими кооперативами (КПК) и сельскохозяйственными кредитным потребительскими кооперативами (СКПК).
Так, согласно указанию Банка России, теперь объем займов на приобретение жилья, предоставленных КПК и СКПК с использованием маткапитала, должен составлять не более 15% от общего объема предоставленных займов в течение четырех последних кварталов. А с 1 января 2024 года — не более 12,5%. До 1 октября 2023 года это значение составляло до 20%.
Также, согласно этому указанию, с апреля уже действуют требования для КПК и СКПК, которые хотят распоряжаться средствами маткапитала.
Среди этих требований: отсутствие действующих ограничений на деятельность кооператива, а также не нахождение кооператива в стадии ликвидации или банкротства. Также среди требований находится отсутствие КПК или СКПК в группе высокой степени риска совершения подозрительных операций.