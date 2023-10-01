МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Банк России с 1 октября повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, а по наиболее рискованным кредитам в сегменте новостроек устанавливает их на запретительном уровне. Центробанк видит "перегрев" на рынке ипотеки

ЦБ объяснял такое решение существенным ускорением роста ипотечного кредитования за счет расширения ипотеки на более рискованные группы клиентов, что приводит к ухудшению стандартов кредитования.

Новое регулирование главным образом направлено на первичный рынок жилья: здесь Банк России устанавливает наибольшие надбавки, чтобы учесть завышение стоимости квартир в новостройках. В то же время с учетом, что на вторичном рынке жилья не наблюдается значимого завышения стоимости залога, надбавки в этом сегменте с 1 октября 2023 года повышаются в меньшей степени.

Темпы роста ипотеки в России последние несколько месяцев стабильно превышают 2%, несмотря на ряд мер по охлаждению рынка, которые регулятор принял еще весной. Уже по итогам второго квартала текущего года ЦБ фиксировал признаки перегрева на рынке.

Наибольший ажиотаж на рынке ипотеки образовался в августе на фоне роста ключевой ставки. Банки за месяц выдали ипотеки на рекордные 849 миллиардов рублей, а темпы роста портфеля стали максимальными за всю историю — 3,7%. При этом в сентябре, еще до выхода официальных данных за август, президент России Владимир Путин заявил, что риски перегрева есть, но власти их видят и купируют.

С тех пор Минфин ужесточил требования к первым взносам по наиболее популярным льготным ипотечным программам, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала, что при необходимости ужесточение регулирования выдачи ипотеки продолжится.