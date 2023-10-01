МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российские банки с сегодняшнего дня смогут в упрощенном порядке открывать мобильные офисы. При этом расширяется перечень банковских операций, которые можно через них осуществлять, например теперь можно кредитовать граждан и совершать переводы. Минфин проследит за тем, чтобы банки платили дивиденды

С сегодняшнего дня вступает в силу установленный ЦБ упрощенный порядок открытия банками передвижных пунктов кассовых операций, название которых теперь изменилось на "мобильный офис". При этом расширяется перечень банковских операций, которые кредитные организации вправе осуществлять через мобильные офисы. К ним относятся операции по кредитованию граждан, переводы по их счетам и без открытия банковского счета, осуществление кассового обслуживания в полном объеме, предоставление услуг инкассации компаниям. Кроме того, банки смогут сами определять количество таких офисов.

В Банке России прокомментировали РИА Новости, что сейчас в России "зарегистрировано 309 (из них 19 в 2023 году) передвижных пунктов кассовых операций… которые с 1 октября 2023 признаются мобильными офисами". В ЦБ отметили, что они открыты тремя кредитными организациями.

Новый порядок работы пунктов "позволит кредитным организациям расширить возможности по оказанию банковских услуг на отдаленных и малонаселенных территориях, в зонах бедствий и чрезвычайных ситуаций", обратили внимание в регуляторе.

В Сбербанке позитивно оценивают изменения: они позволят банку "предложить кредитные продукты жителям в сельской местности и отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территориях", рассказала РИА Новости старший вице-президент-руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина.

Она отметила, что с 1 октября в мобильных офисах "Сбера" можно будет подать заявку на потребкредит, получить моментальную кредитную карту.

"На данный момент парк мобильных офисов "Сбера" составляет более 300 автомобилей, они обслуживают клиентов почти в 2300 удаленных населенных пунктах. В течение текущего года "Сбер" последовательно модернизирует и расширяет парк за счет новых автомобилей с установленными в них банкоматами. До конца года мобильные офисы "Сбера" будут обслуживать почти 2400 населенных пунктов", — обратила внимание Галкина.