ЦБ обязал финансовые маркетплейсы и Мосбиржу сообщать о кибермошенничестве
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Финансовые маркетплейсы, Московская биржа и "СПБ Биржа" наряду с банками должны направлять в Банк России информацию обо всех случаях и попытках кибермошенничества, соответствующее указание регулятора вступило в силу с 1 октября.
Регулятор определил форму и порядок направления операторами электронных платформ информации обо всех случаях и попытках мошеннических переводов, а также порядке получения таких сведений от ЦБ. В число таких организаций, в частности, входят: Московская биржа, финансовые маркетплейсы "Сравни.ру" и "Банки.ру", операторы информсистем, выпускающих цифровые финансовые активы (ЦФА), например "СПБ Биржа" и "Атомайз", а также операторы обмена ЦФА.
Такие сведения операторы электронных платформ должны направлять в течение трех часов с момента компьютерной атаки и не позднее следующего рабочего дня после получения информации от клиентов о хищении или выявлении инцидента.
В Банке России на базе ФинЦЕРТ (автоматизированная система обработки инцидентов) функционирует система информационного обмена между участниками финансового рынка, правоохранительными органами, провайдерами и операторами связи, системными интеграторами, разработчиками антивирусного программного обеспечения и другими компаниями, работающими в сфере информационной безопасности.
Всего в информационном обмене с ФинЦЕРТ участвуют более тысячи организаций.
https://1prime.ru/banks/20231001/841860156.html