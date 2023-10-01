МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Финансовые маркетплейсы, Московская биржа и "СПБ Биржа" наряду с банками должны направлять в Банк России информацию обо всех случаях и попытках кибермошенничества, соответствующее указание регулятора вступило в силу с 1 октября.

Регулятор определил форму и порядок направления операторами электронных платформ информации обо всех случаях и попытках мошеннических переводов, а также порядке получения таких сведений от ЦБ. В число таких организаций, в частности, входят: Московская биржа, финансовые маркетплейсы "Сравни.ру" и "Банки.ру", операторы информсистем, выпускающих цифровые финансовые активы (ЦФА), например "СПБ Биржа" и "Атомайз", а также операторы обмена ЦФА.

Такие сведения операторы электронных платформ должны направлять в течение трех часов с момента компьютерной атаки и не позднее следующего рабочего дня после получения информации от клиентов о хищении или выявлении инцидента.

В Банке России на базе ФинЦЕРТ (автоматизированная система обработки инцидентов) функционирует система информационного обмена между участниками финансового рынка, правоохранительными органами, провайдерами и операторами связи, системными интеграторами, разработчиками антивирусного программного обеспечения и другими компаниями, работающими в сфере информационной безопасности.

Всего в информационном обмене с ФинЦЕРТ участвуют более тысячи организаций.