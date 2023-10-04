МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Россияне с высокой долговой нагрузкой столкнутся с большим процентом отказов в потребительских кредитах из-за нового регулирования ЦБ, поскольку банки не смогут уложиться в нормативы, считает вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов. ЦБ планирует поддерживать жесткую денежно-кредитную политику в 2024 году

"Потребительское кредитование… рост превышает 10%. В четвертом квартале, конечно, ситуация поменяется. Этот показатель (лимит на выдачу сильно закредитованным заемщикам — прим. ред.) намного ниже уровня, который был до введения этого регулирования. Нам придется отказывать огромному количеству клиентов, это, конечно, повлияет на динамику потребительского кредитования", — прокомментировал он в рамках выпуска проекта MOEX Home Talks.

Банк России с 1 октября ужесточил макропруденциальные лимиты по потребкредитам — в четвертом квартале банки смогут выдавать сильно закредитованным заемщикам лишь 5% от всех кредитов. Также они должны будут ограничить выдачи заемщикам с показателем долговой нагрузки в диапазоне 50-80% — на них теперь должно приходиться не более 30% предоставленных за квартал потребкредитов и 20% выдач "кредиток".

Скворцов добавил, что введенное ЦБ регулирование может сказаться как на ставках, так и на уровень одобрения кредитов.

"Может быть, заявок будет меньше, но еще сильнее банки будут вынуждены отказывать клиентам, потому что с учетом нового регулирования просто не смогут уложиться в те нормативы, которые установлены, особенно по потребительскому кредитованию, картам", — отметил он.