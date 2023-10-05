МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Россельхозбанк возобновил выдачу сельской ипотеки, заявки на кредитование принимаются на сумму до 6 миллионов рублей сроком до 25 лет по ставке до 3%, сообщил банк. Банки приостановили выдачу новых кредитов по программе "Сельская ипотека"

"Россельхозбанк возобновил предоставление сельской ипотеки. Об этом сообщила на пленарной сессии форума "Женщины в АПК" на ХХV Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. Заявки на кредитование принимаются на сумму до 6 миллионов рублей сроком до 25 лет по ставке до 3%", — следует из релиза кредитной организации.

Минсельхоз 25 августа сообщил, что уполномоченные банки временно приостановили выдачу новых ипотечных кредитов по программе "Сельская ипотека" после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых.

По словам Жачкиной, сельская ипотека работает хорошо, с каждым годом спрос на этот продукт растет. С января по октябрь 2023 года Россельхозбанк выдал сельскую ипотеку более чем 12 тысячам семей на 38,5 миллиарда рублей, что уже на 35% выше результата всего прошлого года. С начала действия программы банк помог улучшить жилищные условия 100 тысячам российских семей, выделив на это более 200 миллиардов рублей.

Отмечается, что доля РСХБ на рынке сельской ипотеки в 2023 году превышает 80%. По данным цифровых сервисов Россельхозбанка, особенно высокий спрос на программу сельской ипотеки наблюдается в Татарстане, Башкирии и Удмуртии, а также в Новосибирской, Оренбургской, Нижегородской и Белгородской областях. На эти 7 регионов приходится порядка 50% от всех выдач по сельской ипотеке в 2023 году.