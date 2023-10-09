БАГДАД, 9 окт — ПРАЙМ. Перспективы прихода иракских банков на российский рынок финансовых услуг зависят от объемов товарооборота между двумя странами, заявил РИА Новости премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в преддверии своего визита в Россию 10-11 октября. Эксперт отметил снижение темпов роста вкладов россиян в зарубежных банках

"Это зависит от объемов товарооборота, поскольку Ирак стремится к экономике, открытой для всех рынков мира", — заявил глава правительства, отвечая на вопрос о том, заинтересованы ли иракские банки в выходе на российский рынок финансовых услуг.

Президент РФ Владимир Путин заявил в апреле, принимая верительные грамоты у новых послов иностранных государств, что последние два года товарооборот с Ираком демонстрирует устойчивый рост, стоит задача общими усилиями сохранить позитивную динамику встречной торговли, в том числе за счет диверсификации экономического сотрудничества.

В ноябре прошлого года советник посольства России в Ираке Илья Лобов сообщил РИА Новости, что товарооборот между РФ и Ираком за 8 месяцев 2022 года достиг 313 миллионов долларов, таким образом превысив показатели за весь 2021 год. В стоимостном выражении это 313,1 миллиона долларов, тогда как в 2021 году взаимная торговля достигла 282,7 миллиона долларов. Если сравнивать с позапрошлым годом, то здесь речь идет о кратном увеличении в 2,5 раза.