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2023
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Правительство ужесточило выдачу ипотеки
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Кабмин РФ ужесточил требования к банкам и организациям, предоставляющим ипотечные займы, следует из текста утвержденного постановления правительства, который имеется в... ПРАЙМ, 10.10.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Кабмин РФ ужесточил требования к банкам и организациям, предоставляющим ипотечные займы, следует из текста утвержденного постановления правительства, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"Подписано постановление, которое устанавливает более жесткие требования к банкам и организациям, предоставляющим ипотечные займы. Главная цель — обеспечение надежности организаций, которые включаются АО "Дом.РФ" в специальный перечень и получают право на выдачу ипотечных займов гражданам", — говорится в пояснениях к документу.
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.