МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Кабмин РФ ужесточил требования к банкам и организациям, предоставляющим ипотечные займы, следует из текста утвержденного постановления правительства, который имеется в распоряжении РИА Новости. Правительство выделит средства на развитие космической отрасли

"Подписано постановление, которое устанавливает более жесткие требования к банкам и организациям, предоставляющим ипотечные займы. Главная цель — обеспечение надежности организаций, которые включаются АО "Дом.РФ" в специальный перечень и получают право на выдачу ипотечных займов гражданам", — говорится в пояснениях к документу.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года.