МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Банк России в октябре оценит целесообразность повышения ключевой ставки исходя из прогноза, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин. В Центробанке раскрыли, когда годовая инфляция в России достигнет пика

"На предстоящем заседании мы будем оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки исходя из обновления прогноза", — сказал он журналистам в кулуарах Госдумы.

Заботкин добавил, что ЦБ на предстоящем заседании может уточнить макропрогноз.

Зампред Банка России отметил, что жёсткая денежно-кредитная политика — это соотношение уровня ставки и инфляционных ожиданий. "При снижающихся инфляционных ожиданиях жесткость денежно-кредитной политики достигается за счет того, что инфляционные ожидания снижаются по отношению к уровню процентной ставки", — пояснил Заботкин.

Согласно данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян на год вперед в сентябре выросли на 0,2 процентного пункта — до 11,7%.