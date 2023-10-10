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Центробанк в октябре оценит целесообразность повышения ставки
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Банк России в октябре оценит целесообразность повышения ключевой ставки исходя из прогноза, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин. "На предстоящем заседании мы будем оценивать... ПРАЙМ, 10.10.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, центробанк, ключевая ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Банк России в октябре оценит целесообразность повышения ключевой ставки исходя из прогноза, считает зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"На предстоящем заседании мы будем оценивать целесообразность дополнительного повышения ключевой ставки исходя из обновления прогноза", — сказал он журналистам в кулуарах Госдумы.
Заботкин добавил, что ЦБ на предстоящем заседании может уточнить макропрогноз.
Зампред Банка России отметил, что жёсткая денежно-кредитная политика — это соотношение уровня ставки и инфляционных ожиданий. "При снижающихся инфляционных ожиданиях жесткость денежно-кредитной политики достигается за счет того, что инфляционные ожидания снижаются по отношению к уровню процентной ставки", — пояснил Заботкин.
Согласно данным ЦБ, инфляционные ожидания россиян на год вперед в сентябре выросли на 0,2 процентного пункта — до 11,7%.