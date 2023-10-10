2023-10-10T18:37:58+03:00
2023-10-10T18:37:58+03:00
2023-10-10T18:37:58+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231010/841943971.html
Центробанк ждет охлаждения рынка ипотеки в ближайшие месяцы
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Темпы ипотечного кредитования в сентябре, предварительно, были высокими, но в ближайшие месяцы можно ожидать охлаждения рынка, сказано в информационно-аналитическом комментарии... ПРАЙМ, 10.10.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, ипотека
https://cdnn.1prime.ru/images/84114/56/841145653.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84114/56/841145653.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84114/56/841145652.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84114/56/841145652.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84114/56/841145640.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84114/56/841145640.jpg
https://1prime.ru/banks/20231010/841943531.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Темпы ипотечного кредитования в сентябре, предварительно, были высокими, но в ближайшие месяцы можно ожидать охлаждения рынка, сказано в информационно-аналитическом комментарии Банка России.
"По оперативным данным, в сентябре наращивание розничного кредитования продолжилось. В ипотечном сегменте активность пока оставалась высокой", — сказано в документе.
"Однако дальнейший рост рыночных ипотечных ставок вслед за ключевой, повышение первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20% и рост ставок предложения по льготным программам из‑за сокращения субсидии банкам по таким кредитам на 0,5 процентного пункта будут способствовать охлаждению ипотечного рынка в ближайшие месяцы", — добавил регулятор.