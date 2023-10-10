МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Темпы ипотечного кредитования в сентябре, предварительно, были высокими, но в ближайшие месяцы можно ожидать охлаждения рынка, сказано в информационно-аналитическом комментарии Банка России. Центробанк в октябре оценит целесообразность повышения ставки

"По оперативным данным, в сентябре наращивание розничного кредитования продолжилось. В ипотечном сегменте активность пока оставалась высокой", — сказано в документе.

"Однако дальнейший рост рыночных ипотечных ставок вслед за ключевой, повышение первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20% и рост ставок предложения по льготным программам из‑за сокращения субсидии банкам по таким кредитам на 0,5 процентного пункта будут способствовать охлаждению ипотечного рынка в ближайшие месяцы", — добавил регулятор.