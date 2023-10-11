МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Совкомбанк и ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) подписали соглашение о сотрудничестве, цель которого — расширить доступ к финансированию участникам отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в том числе при реализации масштабных инвестпроектов на основе государственно-частного партнерства, и предложить новые финансовые инструменты для повышения эффективности деятельности компаний в сфере ТКО. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.

Соглашение также предусматривает возможность привлечения Совкомбанка к организации выпуска, размещения и приобретения ППК "РЭО" облигаций, эмитированных РЭО и направленных на финансирование проектов в сфере обращения с отходами.

"Одним из стратегических приоритетов Совкомбанка является стимулирование эффективной утилизации отходов и переход к рациональной модели потребления. Мы уверены в долгосрочных партнерских отношениях с ППК "РЭО" в финансировании новых инфраструктурных проектов, развитии отрасли и трансформации проблемы мусора в новый источник производственного сырья. Уверены, что подписание соглашения внесет вклад в решение экологических задач национального масштаба", — сообщил зампредседателя правления, глава корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка Михаил Автухов.

Подписание соглашения состоялось на площадке Российского экологического форума, который проходит 8-11 октября в подмосковной Истре.