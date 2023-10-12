МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Телефонные мошенники стали звонить россиянам якобы от имени их начальников и заявлять, что находятся в ФСБ, а позже подключать к разговору лже-куратора из спецслужбы, который рассказывает потенциальной жертве об угрозе перевода с ее банковского счета в пользу СБУ, рассказали РИА Новости в Сбербанке.

"Мошенники применили следующий сценарий: они нашли в интернете место работы жертвы, создали в Telegram фейковый аккаунт руководителя ее организации и позвонили от его имени. Лже-руководитель сообщил, что находится в ФСБ и подключил к общению "куратора от ФСБ", — рассказали в банке.

После лже-куратор сообщил жертве, что ее денежные средства в опасности, все хотят перевести пособнику СБУ, находящемуся в федеральном розыске. "Сказали, что клиент в случае перевода денег будет осужден за государственную измену и шпионаж, однако в связи с тем, что руководитель организации дал хорошую характеристику, попросил снять все средства и разместить на "безопасном счете", — добавили в банке.

Сбербанк обнаружил эту схему после того, как клиент связался с сотрудником банка с целью закрытия всех вкладов с потерей больших процентов и снятия наличных. При этом операция для вкладчика была нехарактерной и к работе подключилась служба безопасности банка.

"В ходе встречи клиент вел себя нервно, переписывался с неизвестными по мессенджеру Telegram, скрытно фотографировал и снимал на видео, причину закрытия вклада с потерей прибыли назвать отказался. Сотрудники приняли решение не снимать блокировку и сообщили родственникам", — указали в Сбербанке, добавив, что на следующий день вкладчик подал заявление в ОМВД России против мошенников.