НЬЮ-ДЕЛИ, 12 окт — ПРАЙМ. Шри-Ланка достигла соглашения с экспортно-импортным банком Китая (China Exim bank) о принципах и условиях урегулирования задолженности в 4,2 миллиарда долларов, сообщило министерство финансов страны. Госдолг США за день вырос на сумму, превышающую весь суверенный долг России

"Соглашение в принципе покрывает примерно 4,2 миллиарда долларов непогашенной задолженности. Это представляет собой ключевой шаг на пути к восстановлению приемлемого уровня задолженности Шри-Ланки в долгосрочной перспективе и проложит путь к быстрому восстановлению экономики", — отметили в министерстве.

Власти Шри-Ланки надеются, что это соглашение "послужит основой для их постоянного взаимодействия с официальным комитетом кредиторов и коммерческими кредиторами, включая держателей облигаций".

"Это также должно способствовать утверждению Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели первого обзора поддерживаемой МВФ программы, что позволит выделить следующий транш финансирования МВФ в размере около 334 миллионов долларов", — говорится в заявлении минфина Шри-Ланки.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. В середине апреля 2022 года власти страны объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. Внешний долг островного государства оценивался в 51 миллиард долларов.

Ранее в этом году Международный валютный фонд одобрил кредитную программу Шри-Ланки на сумму 3 миллиарда долларов, чтобы помочь стабилизировать ее экономику и начать реструктуризацию долга. Островное государство получило немедленную выплату в размере около 333 миллионов долларов в рамках 48-месячной программы, утвержденной МВФ.