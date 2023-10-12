МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Огромный интерес наблюдается со стороны российских и саудовских компаний к сотрудничеству в разных отраслях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели. Россия и Иран обсуждают поставки российского газа, заявил Новак

"Мы видим огромный интерес со стороны российских компаний по разным направлениям, будь то энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, и со стороны саудовских компаний в том, чтобы развивать сотрудничество. Есть ниши, которые можно развивать и заполнять", — сказал Новак.

"Что власти должны делать — это снимать ограничения и барьеры", — добавил он.

Он отметил, что только за 9 месяцев текущего года торговый оборот между Россией и Саудовской Аравией вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.