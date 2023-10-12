2023-10-12T09:51:00+03:00
2023-10-12T10:45:12+03:00
2023-10-12T09:51:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231012/841959962.html
Новак отметил интерес компаний России и Саудовской Аравии к сотрудничеству
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Огромный интерес наблюдается со стороны российских и саудовских компаний к сотрудничеству в разных отраслях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия... ПРАЙМ, 12.10.2023
банки, финансы, экономика, новости, мировая экономика, россия, саудовская аравия, александр новак
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/31/840753152.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/31/840753152.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/31/840753151.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/31/840753151.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/31/840753139.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84075/31/840753139.jpg
https://1prime.ru/gas/20231011/841957024.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Огромный интерес наблюдается со стороны российских и саудовских компаний к сотрудничеству в разных отраслях, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Российской энергетической недели.
"Мы видим огромный интерес со стороны российских компаний по разным направлениям, будь то энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, промышленность, и со стороны саудовских компаний в том, чтобы развивать сотрудничество. Есть ниши, которые можно развивать и заполнять", — сказал Новак.
"Что власти должны делать — это снимать ограничения и барьеры", — добавил он.
Он отметил, что только за 9 месяцев текущего года торговый оборот между Россией и Саудовской Аравией вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.