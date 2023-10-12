Сбербанк: нефтегазовый сектор будет ключевым для экономики России в 2023 году
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российские нефтегазовые компании в основном успешно преодолели все испытания 2022 года, по итогам этого года отрасль останется ключевой для российской экономики, считает первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Нефтегазовые компании в основной части успешно преодолели все испытания 2022 года. Можно с уверенностью говорить, что и по итогам 2023 года отрасль сохранит свой статус ключевой для российской экономики", — сказал он журналистам в кулуарах РЭН.
Первый зампред правления Сбербанка подчеркнул, что за исключением некоторых моментов, связанных с зарубежными активами, основные игроки в полной мере адаптировались к сложившейся ситуации и в большинстве своем демонстрируют значительный рост финансовых показателей.
Ведяхин отметил, что это стало возможным благодаря как накопленному запасу прочности, так и оперативному реагированию на меняющееся окружение.
"В условиях беспрецедентного внешнего давления отрасль эффективно настроила новые логистические каналы, перестроила инфраструктуру расчетов. Решаются вопросы, связанные с ограничением доступа к оборудованию", — указал он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/banks/20231012/841960297.html