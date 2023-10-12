МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российские нефтегазовые компании в основном успешно преодолели все испытания 2022 года, по итогам этого года отрасль останется ключевой для российской экономики, считает первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. Сбербанк назвал ключевой вызов для российской электроэнергетики

"Нефтегазовые компании в основной части успешно преодолели все испытания 2022 года. Можно с уверенностью говорить, что и по итогам 2023 года отрасль сохранит свой статус ключевой для российской экономики", — сказал он журналистам в кулуарах РЭН.

Первый зампред правления Сбербанка подчеркнул, что за исключением некоторых моментов, связанных с зарубежными активами, основные игроки в полной мере адаптировались к сложившейся ситуации и в большинстве своем демонстрируют значительный рост финансовых показателей.

Ведяхин отметил, что это стало возможным благодаря как накопленному запасу прочности, так и оперативному реагированию на меняющееся окружение.

"В условиях беспрецедентного внешнего давления отрасль эффективно настроила новые логистические каналы, перестроила инфраструктуру расчетов. Решаются вопросы, связанные с ограничением доступа к оборудованию", — указал он.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.