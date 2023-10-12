ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт — ПРАЙМ. Российским финансовым регуляторам нужно подождать с ужесточением условий работы на рынке ценных бумаг, такое мнение выразил на Уральской конференции НАУФОР директор департамента финансовой политики министерства финансов России Иван Чебесков. Минфин раскрыл планы по регулированию онлайн-продаж алкоголя

"С учетом всех ограничений, с учетом того, что происходит — ограничение инструментов, инфраструктурных рисков — нам нужно стараться создавать максимально комфортные условия для работы профессиональных участников рынка, биржи и самих инвесторов на нашем рынке. Понятно, что идеальных условий невозможно достичь в текущих условиях, но максимально комфортных, мне кажется, это наша ключевая задача", — сказал он.

"Что нужно сделать для создания максимально комфортных условий? На мой взгляд, конечно, мы должны держать себя в руках, мы — это регуляторы: Минфин, Центральный банк и другие. Всегда хочется порегулировать, что-то новое принять, усилить контроль, надзор. Но мне кажется, сейчас время, когда нужно себя сдержать и такие меры отложить до лучших времен", — продолжил Чебесков.

"Какие-то точечные меры необходимо принимать, но в целом, мне кажется, наша позиция должна быть, и мы пытаемся это пропагандировать, чуть-чуть подождать с изменениями, которые связанны с ужесточениями условий работы на рынке ценных бумаг. Мы сейчас в таком полете, когда на приборы смотреть можно, но полностью доверять им нельзя, и нужно действовать по обстановке и где-то даже экспериментировать, но в правильном направлении", — подчеркнул он.

По словам Чебескова, с российского рынка ушли не только западные деньги, но и уходят отчасти деньги российских инвесторов. "Это связано с повышенными рисками, с недоступностью некоторых инструментов. С одной стороны, нам очень жалко, что какие-то инструменты становятся недоступными, и это то, на чем строились бизнес-модели многих участников рынка", — сказал он.

"Мне кажется, совершенно очевидно на горизонте нескольких лет, что мы не сможем давать возможность на нашем рынке инвесторам инвестировать во все ценные бумаги, которые были возможны раньше. Инфраструктурные риски с точки зрения инвестиций в те же американские ценные бумаги — они несопоставимо высоки стали. На мой взгляд, совершенно очевидно, что в течение нескольких лет инвестиции в такие ценные бумаги должны сходить практически на нет, по крайней мере в нашей инфраструктуре. С этим какая-то часть денег российских инвесторов тоже будет уходить", — сказал он.

"Мы понимаем, что многие российские резиденты открыли огромное количество иностранных счетов, такое количество, которого у них никогда не было. Многие это делают для того, чтобы просто совершать туристические поездки за границу, открывают счет в Армении, Казахстане. Но мы же понимаем, что состоятельных людей всегда начинают обрабатывать сейлзы в этих банках, предлагать различные инвестиционные продукты. И они таким образом выманивают, по сути, клиентов у российских брокеров, управляющих компаний. И это та конкуренция, которая значительно усилилась", — также сказал он.