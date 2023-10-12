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2023
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Набиуллина рассказала о диверсификации ЦБ золотовалютных резервов
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ЦБ России занимался диверсификацией золотовалютных резервов с 2014 года, объемы золота и юаней сейчас достаточны для купирования рисков для финстабильности, заявила глава ЦБ... ПРАЙМ, 12.10.2023
банки, финансы, новости, россия, центробанк, золото, валюта
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. ЦБ России занимался диверсификацией золотовалютных резервов с 2014 года, объемы золота и юаней сейчас достаточны для купирования рисков для финстабильности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Мы занимались диверсификацией золотовалютных резервов практически с 2014 года, когда начались санкции", — сказала она.
"Структура золотовалютных резервов идет за структурой, в которой живет экономика. Сейчас у нас происходит более активный переход на юани. Понимая, что у нас есть геополитические риски, мы существенно нарастили долю золота и юаней, и теперь объемы золота и юаней в золотовалютных резервах достаточны и позволяют нам купировать риски финансовой стабильности", — добавила глава регулятора.