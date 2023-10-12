МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. ЦБ России занимался диверсификацией золотовалютных резервов с 2014 года, объемы золота и юаней сейчас достаточны для купирования рисков для финстабильности, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. В ЦБ заявили об уменьшении ставки по мере снижения инфляции

"Мы занимались диверсификацией золотовалютных резервов практически с 2014 года, когда начались санкции", — сказала она.

"Структура золотовалютных резервов идет за структурой, в которой живет экономика. Сейчас у нас происходит более активный переход на юани. Понимая, что у нас есть геополитические риски, мы существенно нарастили долю золота и юаней, и теперь объемы золота и юаней в золотовалютных резервах достаточны и позволяют нам купировать риски финансовой стабильности", — добавила глава регулятора.