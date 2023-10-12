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2023
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О пузыре на рынке ипотеки говорить рано, заявили в ЦБ
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О пузыре на рынке ипотеки России говорить преждевременно, но ряд дисбалансов есть, включая ухудшение стандартов кредитования, заявила директор департамента финансовой стабильности... ПРАЙМ, 12.10.2023
банки, финансы, новости, россия, эльвира набиуллина, ипотека, центробанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. О пузыре на рынке ипотеки России говорить преждевременно, но ряд дисбалансов есть, включая ухудшение стандартов кредитования, заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова, выступая в Госдуме.
"Мы тоже озабочены ситуацией на ипотечном рынке. В настоящее время преждевременно говорить о признаках пузыря, но тем не менее, наблюдается ряд дисбалансов. Во-первых — это дифференциал цен между первичным и вторичным рынком недвижимости, который в среднем составляет 40%, но в некоторых регионах доходит до 60%", — сказала она.
"Второй дисбаланс — это ухудшение стандартов кредитования. Мы видим, что в ипотеке доля кредитов с ПДН (предельной долговой нагрузкой — ред.) 80+ у нас превышает 40%, и эта доля возросла за последние два года в два раза", — добавила Данилова.