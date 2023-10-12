2023-10-12T13:23:43+03:00

2023-10-12T13:23:43+03:00

2023-10-12T13:23:43+03:00

2023

https://1prime.ru/banks/20231012/841965161.html

В ЦБ заявили об уменьшении ставки по мере снижения инфляции

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ЦБ РФ ПО МЕРЕ СНИЖЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ ПРЕДПРИМЕТ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА УМЕНЬШАЛАСЬ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЧИСТЮХИН Новость дополняется ПРАЙМ, 12.10.2023

банки, финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60