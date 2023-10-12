ЦБ РФ ПО МЕРЕ СНИЖЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ ПРЕДПРИМЕТ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА УМЕНЬШАЛАСЬ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЧИСТЮХИН
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ЦБ РФ ПО МЕРЕ СНИЖЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ ПРЕДПРИМЕТ ВСЕ УСИЛИЯ, ЧТОБЫ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА УМЕНЬШАЛАСЬ — ПЕРВЫЙ ЗАМПРЕД ЧИСТЮХИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20231012/841965161.html
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