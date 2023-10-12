МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает постепенного снижения доллара до 90 рублей благодаря решению об обязательной продаже валютной выручки экспортерами, мера также может ускорить возвращение рубля к фундаментальному курсу, заявил журналистам в кулуарах РЭН глава Сбербанка Герман Греф. Греф ожидает перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продажи в РФ. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке.

"Ограничение принято на полгода, и после этого, я думаю, будет принято окончательное решение, продлевать это или не продлевать. Повлияет ли это на курс? Уже повлияло, курс несколько укрепился….Так или иначе, может, ускорит даже возврат к фундаментальному курсу. В целом мы ожидаем все-таки стабилизацию курса постепенную, и снижение курса доллара на этом этапе, как мне предоставляется, до 90 рублей", — сказал Греф, отвечая на вопрос о том, как он оценивает выведенные правительством валютные ограничения.

При этом фундаментально принятые меры вряд ли повлияют на ситуацию, поскольку рыночная курсовая политика определяется факторами спроса и предложения, отметил глава Сбербанка.

Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 11 по 13 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.