ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 окт — ПРАЙМ. Банк России поддерживает предложения рынка по улучшению условий закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), рассказал журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. ЦБ призвал при "привязке" ОСАГО к водителю указывать все его авто

"Мы полагаем, что инвестиции не заканчиваются рынком акций, хотя он очень важен, но есть еще категория ЗПИФ. Инструмент очень хороший, особенно для достаточно обеспеченных людей, которые раньше пользовались западной инфраструктурой для структурирования своих активов", — сказал он в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.

"Мы слышим рынок, когда он говорит, что инструмент ЗПИФ хороший, но есть разные нюансы, которые, если поправить, создаст больший комфорт прежде всего для наших граждан, которые возвращают капитал сюда, чтобы с ними работать", — добавил он.

По его словам, речь идет о достаточно большом наборе разных точечных изменений, которые рынок бы хотел.

Во-первых, это возможность увеличения срока ПИФа, потому что на сегодняшний день он ограничен 15 годами. Рынок хочет намного дольше, чтобы это была история с большим горизонтом. "Мы потенциально это поддерживаем", — добавил Габуния.

Во-вторых, рынок предлагает ввести дифференциацию прав на паи ПИФов для квалифицированных инвесторов. "Это очень важно с точки зрения управления различными долями, соглашениями между разными собственниками", — сказал он.

В-третьих, возможность преимущественного права выкупа паев, то есть когда один пайщик решил уйти, он обязан предложить остальным выкупить. "Это защищает от появления каких-то сторонних нежелательных партнёров в различных бизнесах", — пояснил Габуния.

В-четвертых, возможность переквалифицировать ПИФ из фонда для квалифицированных инвесторов в фонд для неквалифицированных инвесторов, когда он начинает соответствовать нужным критериям.

"Мы сейчас прорабатываем юридические вещи, там просто много деталей, связанные с тем, чтобы правильно соблюсти баланс сторон, чтобы не было злоупотреблений… Идет кропотливая работа по проработке деталей, но концептуально мы все эти пункты поддерживаем", — заключил он.