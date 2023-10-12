МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Госдума по предложениям председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной назначила трех новых членов совета директоров ЦБ и продлила полномочия четырех действующих. ЦБ призвал при "привязке" ОСАГО к водителю указывать все его авто

Набиуллина ранее после согласования с президентом России Владимиром Путиным внесла в Госдуму предложения о назначении членами совета директоров регулятора директора департамента финансовой стабильности ЦБ Елизаветы Даниловой, начальника главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Рустэма Марданова и начальника Волго-Вятского главного управления ЦБ Ларисы Павловой.

Кроме того, Набиуллина предложила назначить на новый срок членов совета директоров Владимира Чистюхина (первый зампред ЦБ), Алексея Гузнова (зампред ЦБ), Михаила Мамуту (руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступных финансовых услуг ЦБ) и Алексея Симановского (советник главы ЦБ). Их полномочия истекли на этой неделе.

Все эти предложения были поддержаны Госдумой. При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что персональная ответственность членов совета директоров ЦБ должна быть более высокой. Человек, который входит в совет директоров ЦБ, должен понимать, что "если он эффективен – ему спасибо скажут, неэффективен – его уволят, и потом не трудоустроится ни в какой частный банк", заявил Володин ранее на этой неделе.

Совет директоров – коллегиальный орган управления Банка России, в который входят председатель ЦБ (по должности) и 14 членов совета директоров, работающих в регуляторе на постоянной основе. Члены совета директоров назначаются Госдумой на пять лет по представлению главы ЦБ, согласованному с президентом России.

В настоящее время в совет директоров регулятора, помимо Набиуллиной, входят первые зампреды ЦБ Ольга Скоробогатова и Дмитрий Тулин, зампреды Филипп Габуния, Алексей Заботкин и Ольга Полякова, полномочия которых продлевать пока не требуется. В совет директоров ранее входила также советник главы ЦБ Ксения Юдаева, но ее полномочия истекли на этой неделе, а предложения об их продлении в Госдуму не поступало.