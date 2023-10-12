2023-10-12T16:56:38+03:00
2023-10-12T16:56:38+03:00
2023-10-12T16:56:38+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231012/841969128.html
ЦБ примет меры для снижения давления на капитал банков
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Банк России совершенствует подходы к формированию резервов кредитными организациями для снижения давления на капитал банков, сообщает ЦБ. "Банки смогут применять... ПРАЙМ, 12.10.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Банк России совершенствует подходы к формированию резервов кредитными организациями для снижения давления на капитал банков, сообщает ЦБ.
"Банки смогут применять риск-чувствительные коэффициенты при формировании резервов по условным обязательствам кредитного характера (кредитным линиям, банковским гарантиям и так далее). Величина коэффициентов будет зависеть от темпов конвертации таких обязательств в кредитные требования", — говорится в сообщении регулятора.
Уточняется, что снижение конверсионных коэффициентов (сейчас они составляют 100%) позволит уменьшить давление на капитал банков и, таким образом, приведет к увеличению доступности внебалансовых продуктов для клиентов.
Кроме того, с 10 до 50 миллионов рублей повышается пороговое значение величины требований к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), риск по которым может оцениваться на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности без использования официальной отчетности и оценки финансового положения заемщика. В ЦБ считают, что это позволит снизить операционную нагрузку на банки и будет стимулировать кредитование МСП.
Соответствующее указание Банка России вступит в силу 23 октября.