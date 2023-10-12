МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Банк России совершенствует подходы к формированию резервов кредитными организациями для снижения давления на капитал банков, сообщает ЦБ. ЦБ обсуждает идею фонда поддержки банков для создания общего капитала

"Банки смогут применять риск-чувствительные коэффициенты при формировании резервов по условным обязательствам кредитного характера (кредитным линиям, банковским гарантиям и так далее). Величина коэффициентов будет зависеть от темпов конвертации таких обязательств в кредитные требования", — говорится в сообщении регулятора.

Уточняется, что снижение конверсионных коэффициентов (сейчас они составляют 100%) позволит уменьшить давление на капитал банков и, таким образом, приведет к увеличению доступности внебалансовых продуктов для клиентов.

Кроме того, с 10 до 50 миллионов рублей повышается пороговое значение величины требований к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), риск по которым может оцениваться на основе внутрибанковских показателей кредитоспособности без использования официальной отчетности и оценки финансового положения заемщика. В ЦБ считают, что это позволит снизить операционную нагрузку на банки и будет стимулировать кредитование МСП.

Соответствующее указание Банка России вступит в силу 23 октября.