МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз сказала в четверг, что последние данные по инфляции подчеркивают неравномерность прогресса в восстановлении ценовой стабильности, подтвердив высказанную ранее точку зрения о том, что центральный банк может быть вынужден вновь поднять процентные ставки, чтобы обеспечить возвращение инфляции к целевому уровню 2%. В США признали бессилие Запада перед Россией и Саудовской Аравией

"Я думаю, что мы, возможно, уже достигли пикового уровня ключевой процентной ставки для текущего цикла, или же очень близки к этому, однако я не стала бы исключать возможности дополнительного ужесточения", — сказала Коллинз. Она отметила, что ее позиция совпадает с коллективным мнением руководителей ФРС, которые в сентябрьских прогнозах предусмотрели еще одно повышение ключевой ставки в этом году. Текущий целевой диапазон ставки по федеральным фондам составляет 5,25%-5,5%.

Между тем Коллинз, которая в этом году не имеет права голоса на заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке, разделяет точку зрения тех представителей ФРС, которые в последнее время отмечали, что рост доходности облигаций может избавить центральный банк от необходимости дальнейшего повышения ставок. Коллинз считает, что такое увеличение стоимости заимствований дает ФРС больше времени для изучения поступающих экономических данных.

Если рост доходности гособлигаций продолжится, то "это с большой вероятностью уменьшит необходимость в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе", отметила Коллинз.

Опубликованные в четверг (перед выступлением Коллинз) данные указали на наличие прогресса в ослаблении базового ценового давления, однако общий показатель инфляции в сентябре вырос на 3,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года, как и в августе.

"Вышедшие сегодня индексы потребительских цен (CPI) напомнили нам, что восстановление ценовой стабильности потребует времени", — сказала Коллинз, добавив, что вопрос о том, насколько устойчиво инфляция движется к целевому уровню, остается открытым. Она отметила, что рост базовых цен на услуги (без учета цен на жилье) пока не показал достаточного замедления.

Коллинз повторила, что считает мягкую посадку возможной для американской экономики. "Я оптимистично оцениваю перспективу восстановления ценовой стабильности, сопровождающегося упорядоченным замедлением активности и лишь небольшим ростом безработицы для сокращения дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда", — сказала она.