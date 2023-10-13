МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Суд обязал Райффайзенбанк разместить "контррекламу" с оповещением, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кешбэка банка "недостоверной", сказано в сообщении ФАС. В ФАС прокомментировали решение СПбМТСБ о проверках топливных трейдеров

"Суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за распространения недостоверной рекламы акции "Кэшбэк на все". Банк дезинформировал потребителей об условиях финансового продукта", — говорится в сообщении ведомства.

"В контррекламе компания должна указать, что антимонопольная служба признала рекламу дебетовой кешбэк-карты недостоверной и кешбэк начисляется не за все виды операций. Контрреклама должна будет демонстрироваться в эфире телеканала REN-TV в течение семи дней в прайм-тайм один раз в сутки. Банк должен исполнить решение суда и предоставить в ФАС России отчет о размещении контррекламы", — уточнили в ФАС.

Поясняется, что в рекламном ролике использовались утверждения "Кэшбэк на всё", "Кэшбэк на все без условий и ограничений", "1,5% рублями, а не баллами", а сообщения об условиях и ограничениях финансового продукта были размещены мелким шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени.

Служба в итоге признала такую рекламу "ненадлежащей", выдала банку предписание о прекращении нарушения рекламного законодательства и оштрафовала банк.

Организация предоставила в службу отчет об исполнении предписания, заключили в ФАС.