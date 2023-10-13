2023-10-13T14:01:00+03:00
2023-10-13T14:07:18+03:00
2023-10-13T14:01:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231013/841976873.html
Чистая прибыль JP Morgan за январь-сентябрь выросла в два раза
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) за первые три квартала выросла в два раза в годовом выражении и составила 40,245 миллиарда долларов,... ПРАЙМ, 13.10.2023
банки, финансы, новости, сша, чистая прибыль, jp morgan
https://cdnn.1prime.ru/images/83428/77/834287724.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83428/77/834287724.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83428/77/834287721.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83428/77/834287721.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83428/77/834287718.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83428/77/834287718.jpg
https://1prime.ru/banks/20231013/841972536.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) за первые три квартала выросла в два раза в годовом выражении и составила 40,245 миллиарда долларов, говорится в отчете инвестбанка.
Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 13,2 доллара с 8,53 доллара годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетном периоде выросла на 27% — до 119,53 миллиарда долларов.
В третьем квартале чистая прибыль JP Morgan увеличилась на 35% в годовом выражении — до 13,151 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 4,33 доллара с 3,12 доллара годом ранее. Квартальная выручка выросла на 22% — до 39,874 миллиарда долларов. Аналитики ожидали прибыль на акцию на уровне 3,89 доллара, а выручку — на уровне 39,55 миллиарда.
Акции банка на предварительных торгах в США дорожают на 0,43%.
Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.