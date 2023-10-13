МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) за первые три квартала выросла в два раза в годовом выражении и составила 40,245 миллиарда долларов, говорится в отчете инвестбанка. В ФРС США допустили еще одно повышение ключевой ставки в этом году

Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 13,2 доллара с 8,53 доллара годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетном периоде выросла на 27% — до 119,53 миллиарда долларов.

В третьем квартале чистая прибыль JP Morgan увеличилась на 35% в годовом выражении — до 13,151 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию выросла до 4,33 доллара с 3,12 доллара годом ранее. Квартальная выручка выросла на 22% — до 39,874 миллиарда долларов. Аналитики ожидали прибыль на акцию на уровне 3,89 доллара, а выручку — на уровне 39,55 миллиарда.

Акции банка на предварительных торгах в США дорожают на 0,43%.

Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления.