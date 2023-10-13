МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co, приходящаяся на акционеров, за первые три квартала составила 14,822 миллиарда долларов, что примерно в полтора раза больше в годовом выражении, следует из финансовой отчетности банка. Чистая прибыль JP Morgan за январь-сентябрь выросла в два раза

Разводненная прибыль на одну акцию увеличилась до 3,96 доллара с 2,52 доллара годом ранее. Выручка банка за отчетный период в годовом выражении выросла на 14% — до 62,119 миллиарда долларов.

Чистая прибыль Wells Fargo, приходящаяся на акционеров, за третий квартал выросла в 1,6 раза — до 5,45 миллиарда долларов. Разводненная прибыль группы на акцию увеличилась до 1,48 доллара с 0,86 доллара годом ранее, прогноз составлял 1,24 доллара. Квартальная выручка банка в годовом выражении выросла на 7% — до 20,857 миллиарда долларов при прогнозе в 20,11 миллиарда.

На предварительных торгах акции банка дорожают на 2,3%.

Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).