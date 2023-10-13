МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы в пятницу признал банкротом последнего председателя правления Межпромбанка Марину Илларионову, осужденную в прошлом году на четыре года колонии за хищения, и открыл процедуру реализации ее имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Арбитражный суд обжаловал отказ в иске к двоим экс-топам "Рост банка"

Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в январе по заявлению Агентства по страхованию вкладов от лица разорившегося в 2010 году Межпромбанка. Тогда в реестр требований кредиторов были включены неисполненные обязательства Илларионовой перед МПБ в размере около 68,5 миллиарда рублей.

Такую сумму суд в апреле 2015 года взыскал с нее солидарно с бенефициаром МПБ Сергеем Пугачевым в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности. Илларионова оказалась одной из четырех контролирующих лиц МПБ, привлеченных к ответственности по его долгам. Арбитражный суд Москвы признал Пугачева, Илларионову, а также двух предыдущих предправления Александра Диденко и Алексея Злобина виновными в совершении действий, приведших к банкротству банка, в частности, в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов.

Суд по заявлению АСВ обязал Пугачева выплатить 75,6 миллиарда рублей, из них около 68,5 миллиарда солидарно с Илларионовой и около 7,2 миллиарда – вместе с Диденко и Злобиным. Решение было признано иностранными судами, став основанием для розыска и изъятия зарубежных активов ответчиков, в частности, Пугачева.

В июле Девятый арбитражный апелляционный суд включил в реестр требований кредиторов экс-банкирши требования МПБ еще на сумму около 41 миллиарда рублей. Это проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 25 июня 2015 по 18 января 2023 года на сумму ущерба в размере около 68,5 миллиарда рублей.

Суд первой инстанции отказал АСВ, указав в судебном акте, что начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму убытков не допускается, но апелляционная инстанция пришла к противоположному выводу. Она постановила учитывать новые требования "отдельно в реестре в составе третьей очереди как подлежащие удовлетворению после погашения требований кредиторов о взыскании основного долга".

Следственный комитет РФ в сентябре 2022 года сообщил, что Илларионова получила четыре года колонии общего режима. Она в составе группы Пугачева участвовала в хищении средств банка. С 2016 года Илларионова находилась в розыске, а в 2020 году была задержана и помещена под стражу. Пугачев пока в розыске, он заочно арестован.