МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупных российских банков по итогам первой декады октября незначительно снизилась до 10,18% годовых, следует из материалов Банка России. Средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков РФ превысила 10%

Показатель с начала года снижался, в середине мая перешёл к непродолжительному росту, а с началом лета — вышел на плато в 7,83%. В июле Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5% с 7,5%, и показатель вновь вырос в третьей декаде июля — сразу до 8,11%, и с тех пор непрерывно растёт.

Центробанк в 2023 году трижды поднимал ключевую ставку в ходе внеочередных заседаний. Так, ЦБ в июле повысил ставку с 7,5% до 8,5%, в августе снова повысил до 12%, а на заседании в сентябре — до 13%.

Рекордно высокий уровень средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51%, а рекордно низкий — в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В число банков, по данным которых проводится расчет средней ставки, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Райффайзенбанк, "Тинькофф банк", Промсвязьбанк и Совкомбанк.