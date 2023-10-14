МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Шведский государственный деятель, экс-президент Интерпола Бьорн Эрикссон выразил в беседе с британским изданием The Telegraph опасения из-за сворачивания наличного денежного оборота в своей стране. В Швеции назвали отправку истребителей Украине условием вступления в НАТО

Как отмечается, большинство шведов перестали носить с собой наличные деньги много лет назад: на операции с банкнотами и монетами приходится около одного процента ВВП.

Эрикссон признает, что кампания по сохранению наличных денежных средств когда-то была маргинальным движением, которое общество отвергало, уподобляя "наивным луддитам, борющимся против течения", однако начало Россией СВО "все изменило".

"Люди начали понимать, что Владимиру Путину очень легко всё отключить", — заявил он.

"Сейчас мы говорим о национальной безопасности. И дело не только в Путине, это может быть и организованная преступность", — добавил Эрикссон.

Законодатели в Европе начали относиться к этому вопросу более серьезно: Еврокомиссия разработала законы, которые обеспечат прием банкнот евро, чтобы каждый, кто хотел расплатиться наличными, имел возможность это сделать.

"Если ЕС примет это решение… что ж, шведы известны тем, что подчиняются. С британцами другая история", — со смехом произнес собеседник.

Великобритания не сильно отстает от Швеции в переходе к цифровой экономике — там наличные деньги быстро исчезают. В прошлом году только 14 процентов платежей было осуществлено наличными, тогда как десять лет назад этот показатель составлял 54 процента.

Как пишет издание, для миллионов людей это не просто вопрос удобства: речь идет об отсутствии выбора. К концу года должны закрыться более 600 банков, по всей Великобритании их останется только около четырех тысяч. В Швеции количество отделений банков, принимающих наличные, сократилось вдвое с 2017 года и составило около 300.

"Речь идет не о прекращении использования карт, — уточнил Эрикссон. — Я люблю карты и часто ими пользуюсь, но главное — у нас должен быть выбор".

Он добавил, что зависимость от цифровых платежей может подвергнуть риску всю страну в случае кибератаки или отключения электроэнергии.

"В Швеции большой проблемой была бы остановка платежей из-за отсутствия электричества. Мы должны быть готовы к такой возможности. Когда я разговариваю с коллегами-военными, они очень часто говорят, что это серьезная проблема – что бы мы делали, если бы у нас не было функциональной платежной системы?" — отметил Эрикссон

По его словам, после начала СВО "люди снимали наличные в ответ на зарубежный кризис, даже не внутренний". "Наличные деньги по-прежнему служат цели готовности – люди хотят быть уверены, что смогут заплатить, и наличные деньги предлагают им эту услугу", — пояснил собеседник.