МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Неоправданно высокие траты стран Запада привели к повышению процентных ставок мировых центральных банков, заявил министр финансов России Антон Силуанов. ЦБ раскрыл уровень средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков

Силуанов, слова которого передаются в Telegram-канале Минфина РФ, подвел некоторые итоги встречи министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20", которая прошла 12-13 октября в Марракеше. По его словам, на встрече обсуждались проблемы экономики и финансов.

"Наши коллеги констатировали, что высокие процентные ставки, которые мы сегодня видим, будут сохраняться в среднесрочной перспективе. Понятны причины этих высоких ставок — те большие траты, которые были осуществлены странами Западной экономики, в первую очередь, в COVID-19, неоправданно высокие. И в последнее время, конечно, повлияли дополнительные инфляционные факторы. А это привело к росту процентной ставки", — сказал министр.

Он отметил, что поэтому "наш спич в "Двадцатке" заключался в том, что надо приводить в нормальное состояние бюджеты, потому что мы видим — долги растут, дефициты растут".

"Откуда же взяться низким ставкам? Поэтому без нормальной консолидации бюджета, без работы с расходами, с ресурсным обеспечением, это очень непросто. Мы видим прекрасно, как это происходит в Российской Федерации. Но без этого невозможно побороть инфляцию и снизить стоимость денег в экономике", — добавил министр.

Силуанов также надеется, что высказанные идеи будут услышаны.

"Мы такие позиции заявили в ходе встречи. Надеюсь, они будут услышаны", — сказал он.