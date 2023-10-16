МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Банк России сегодня, 16 октября, представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Центробанк оценил снижение реального эффективного курса рубля

ЦБ летом прошлого года уже представил новую купюру номиналом 100 рублей: на ее лицевой стороне Москва, на обратной — памятник солдату из мемориала в Ржеве. Остальные банкноты образца 1997 года также должны быть модернизированы. Обновленные 1000 и 5000 рублей уже печатаются, 500 рублей выпустят в 2024 году, а 10 и 50 рублей — в 2025 году.

В сентябре зампред ЦБ Сергей Белов сообщал, что новые купюры в 1000 и 5000 рублей будут иметь больше защитных признаков, чем модернизированная банкнота в 100 рублей. В интервью "Известиям" более года назад Белов рассказывал, что экспертными группами было предложено более 30 объектов для обновленных купюр этих номиналов, но окончательный выбор будет показан на презентации.

Тогда он назвал по тысячной купюре: Нижегородский кремль, здание Нижегородской ярмарки, Чкаловская лестница, здание Госбанка, стадион "Нижний Новгород", памятник Максиму Горькому работы Веры Мухиной, река Волга с различными видами, башня Сююмбике Казанского кремля, Казанский кремль, заповедник "Городище", Центр семьи Казан.

По пятитысячной: дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья "Россия", объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак "Европа — Азия", памятник "Тыл — фронту" и памятник "Сказ об Урале".