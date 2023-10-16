МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Каждый четвёртый россиянин поддерживает продление всех льготных ипотечных программ в стране, и лишь 6% не хотели бы увеличения срока действия ни одного из этих механизмов, говорится в исследовании банков ВТБ и "Открытие". О пузыре на рынке ипотеки говорить рано, заявили в ЦБ

"Каждый четвертый выступает за продление всех государственных программ, 16% опрошенных считают, что нужно продлевать срок действия "семейной" ипотеки, 5% — за "ипотеку с господдержкой-2020", 2% поддерживают "ИТ-ипотеку", 1% — "Дальневосточную ипотеку". Только 6% за то, чтобы не продлевать срок действия ни одной из программ льготной ипотеки, а 44% затруднились ответить на этот вопрос", — говорится в исследовании.

По данным банков, в ближайшие три-шесть месяцев 10% опрошенных планируют воспользоваться льготными ипотечными программами: 5% — "семейной" ипотекой, 3% — "ипотекой с господдержкой-2020", по 1% — ИТ- и "Дальневосточной" ипотекой. Еще 3% намерены в ближайшие полгода взять ипотеку по рыночной ставке.

Две трети потенциальных заемщиков откажутся от использования льготных ипотечных программ, если ставки по ним повысятся. Только треть даже в случае повышения ставок намерены воспользоваться той программой льготной ипотеки, под условия которой подходят, уточняют аналитики.

"На фоне выросших ставок по рыночным программам льготная ипотека снова стала основным финансовым инструментом для россиян, планирующих решить квартирный вопрос. Она позволяет получить кредит на покупку новостройки с однозначной ставкой и, как следствие — меньший ежемесячный платеж, чем по базовым банковским программам. В ВТБ льготные сделки сейчас занимают более 71% от общего числа продаж, на первичном рынке этот показатель достигает 96%", – прокомментировал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.