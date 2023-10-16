МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Венгрия требует от Украины гарантий, что ситуация, подобная внесению венгерской банковской группы OTP Bank Group в так называемый список "спонсоров войны", не повторится, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Сийярто рассказал, за что политика в ЕС могут назвать "агентом Кремля"

"Причины, по которым Украина внесла OTP в этот список, смехотворны. Они не имеют ничего общего с реальностью. С самого начала было ясно, что это на 100% политизированное решение. Поэтому сейчас нам нужны гарантии, что подобной политизации в будущем не повторится. Если такое случилось однажды, вполне может произойти снова", — рассказал Сийярто.

Венгрия ожидает делегацию Национального агентства по предотвращению коррупции Украины, но пока не получила информации о ее готовности посетить страну. В мае НАПК объявило, что включило OTP Bank Group в список "спонсоров войны" из-за предполагаемого льготного кредитования российских военных.

Кроме того, замороженные Евросоюзом средства Венгрии должны быть возвращены Будапешту, подчеркнул Сийярто. "Нет ни единой причины, по которой эти средства должны быть заморожены…Бюджет складывается из труда европейцев, включая венгров. Это наши деньги. Они должны быть нам выданы", — заявил министр.

Ранее Еврокомиссия предложила увеличить многолетний бюджет ЕС на 66 млрд. евро и направить значительную часть этих средств на помощь Украине. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не считает этот предложение серьезным из-за отсутствия прозрачности в использовании ранее выделенных средств.

В середине сентября 2022 года Еврокомиссия предложила ввести против Будапешта механизм обусловленности из-за предполагаемых нарушений правопорядка, что вызвало протесты Венгрии. В декабре 2022 года была достигнута договоренность о замораживании средств для Венгрии на уровне 6,3 млрд. евро в обмен на отказ Венгрии от права вето в отношении пакета помощи Украине. В Будапеште подчеркнули, что Евросоюз пытается влиять на позицию Венгрии по вопросам миграции, сексуального образования и санкций.