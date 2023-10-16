МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Вопрос об изъятии доходов у банков стоит поднимать в конце года, когда будут результаты, сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов. ЦБ примет меры для снижения давления на капитал банков

В конце сентября глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что не все банки с госучастием хотят платить дивиденды, но министерство будет работать над этим. По его словам, по этой причине в ряде стран налог на прибыль для банков выше, чем для обычных секторов.

"Банки надо рассматривать с точки зрения не только процентной прибыли, но и расходов на резервирование. Поэтому оценивать следует как процентный доход, который у них формируется, так и резервы, которые они создают. То есть анализировать финансовые результаты в банковском секторе нужно в совокупности. Давайте дождемся конца года и тогда посмотрим, сейчас результатов пока нет", — сказал Сазанов в интервью газете "Ведомости", отвечая на вопрос, можно ли рассматривать с точки зрения изъятия доходов банковский сектор.