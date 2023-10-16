МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. В понедельник Народный банк Китая влил повышенный объем ликвидности в банковскую систему по программе среднесрочного кредитования и оставил в силе действующую ставку по ней. Путин раскрыл тему, которую он обсудит на переговорах в ходе визита в Китай

Регулятор одновременно стремится поддерживать высокий уровень ликвидности в проблемной экономике и стабилизировать юань на фоне ожиданий агрессивной политики ФРС. В заявлении банка сказано, что по программе среднесрочного кредитования (MLF) в банковскую систему влито 789 млрд юаней. С учетом погашения кредитов по MLF на 500 млрд юаней баланс в 289 млрд юаней стал самым большим вливанием почти за три года.

Как и ожидали опрошенные Reuters аналитики, центральный банк оставил в силе ставку по MLF на уровне 2,5%.

Проведенные в понедельник операции показали, что "центральный банк надеется за счет вливания ликвидности ослабить стресс на рыке", сказал аналитик UOB China Стоун Чжоу.

В октябре власти нескольких провинций Китая активно выпускают специальные облигации, чтобы погасить ранее полученные займы, на фоне мер, которые принимает Пекин, чтобы понизить беспокоящие инвесторов кредитные риски.

По оценке аналитиков, в этом году таких облигаций будет выпущено не менее чем на 1 трлн юаней.

В этом году Народный банк Китая дважды понижал ставку по MLF, чтобы понизить стоимость заимствований в страдающей от слабости спроса и кризиса сектора недвижимости экономике.

Вместе с тем дальнейшее понижение ставок может обусловить еще больший разрыв между доходностью в США и в Китае, что окажет понижательное давление на юань, который в этом году уже снизился против доллара примерно на 5,5%.

Аналитик ANZ Син Чжаопэн сказал, что решение центрального банка не понижать ставку по MLF не означает, что в пятницу он не понизит ставку по однолетним кредитам на пять базисных пунктов.

"Мы считаем, что банк будет понижать по одной ставке в месяц", — добавил он.

Экономист Oxford Economics Луиз Лу также ожидает, что в краткосрочной перспективе Народный банк Китая сохранит склонность к мягкой политике.

По прогнозу компании, в 4-м квартале банк понизит ставки по программам кредитования на десять базисных пунктов, а в декабре понизит норму резервирования капиталов банками на 25 базисных пунктов.