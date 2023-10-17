МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Европейскому центральному банку потребуется некоторое время, вероятно, до следующей весны, прежде чем он будет уверен в том, что инфляция возвращается к целевому уровню 2,0%, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Глава ЕЦБ заявила, что инфляция в еврозоне возвращается к целевому уровню

Центральный банк еврозоны повышал процентные ставки на каждом из десяти последних заседаний с целью обуздания вышедшей из-под контроля инфляции, однако просигнализировал о намерении в октябре сделать паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. Участники рынка ожидают, что следующим шагом ЕЦБ будет не повышение ставок, а их снижение, которое произойдет где-то в середине 2024 года.

"Лично мне необходимо больше информации об итогах переговоров о повышении зарплат в 2024 году. Нам придется подождать до весны, когда многие страны публикуют эту информацию", — сказал Лейн.

"Таким образом, пройдет некоторое время, прежде чем мы будем в значительной степени уверены в том, что инфляция возвращается к (целевому уровню) 2,0%", — добавил он.

Главный экономист ЕЦБ также сообщил, что возможность дальнейшего повышения ставок сохраняется, поскольку в случае новых инфляционных потрясений центральному банку необходимо быть готовым сделать большей в плане ужесточения политики.

"Только когда мы будем достаточно уверены в перспективах достижения целевого уровня инфляции, мы сможем осуществлять нормализацию политики, — сказал Лейн. — Но это представляется весьма отдаленной перспективой".