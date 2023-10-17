2023-10-17T13:32:46+03:00
2023-10-17T13:32:46+03:00
2023-10-17T13:32:46+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20231017/842003374.html
ЦБ сохранил перечень системно значимых банков
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Банк России утвердил актуальный перечень системно значимых кредитных организаций, при этом он остался без изменений по сравнению с предыдущей версией — в... ПРАЙМ, 17.10.2023
банки, финансы, новости, цб, россия, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Банк России утвердил актуальный перечень системно значимых кредитных организаций, при этом он остался без изменений по сравнению с предыдущей версией — в список входят те же 13 банков, сообщает регулятор.
"Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора", — говорится в сообщении.
Список остался без изменений, в него все так же входят Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Юникредит банк", Совкомбанк, "Московский кредитный банк" (МКБ), банк "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, а также "Тинькофф банк", который попал в этот список в октябре 2021 года, когда тот в последний раз обновился.