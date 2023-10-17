МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Банк России утвердил актуальный перечень системно значимых кредитных организаций, при этом он остался без изменений по сравнению с предыдущей версией — в список входят те же 13 банков, сообщает регулятор. В РПЦ призвали тщательнее выбирать символы для новых банкнот

"Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У "О методике определения системно значимых кредитных организаций" утвердил перечень системно значимых кредитных организаций. На их долю приходится около 78% совокупных активов российского банковского сектора", — говорится в сообщении.

Список остался без изменений, в него все так же входят Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, "Юникредит банк", Совкомбанк, "Московский кредитный банк" (МКБ), банк "ФК Открытие", Росбанк, Промсвязьбанк, а также "Тинькофф банк", который попал в этот список в октябре 2021 года, когда тот в последний раз обновился.