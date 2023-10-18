МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Российские банки в октябре взяли на несколько дней заимствования у Центробанка на сумму более семи триллионов рублей, сформировав таким образом на рынке структурный дефицит ликвидности, опрошенные эксперты полагают, что эти действия являются стратегией по формированию резервов перед повышением ключевой ставки на ближайшем заседании регулятора 27 октября, пишет РБК. ЦБ сохранил перечень системно значимых банков

По данным издания, в середине октября кредитные организации резко увеличили заимствования у Банка России, Так, 12 октября обязательства выросли до 6,98 трлн рублей, 13 октября — до 7,14 трлн рублей, но 17 октября уменьшились до 3,27 трлн рублей. Это привело к переходу сектора в состояние структурного дефицита ликвидности, при которой долг банков перед ЦБ превышает объем размещенных ими на депозитах и корреспондентских счетах в регулятора средств. РБК указывает, что 13 октября дефицит достиг 6 трлн рублей, а к 17 октября снизился до 1,19 трлн рублей.

Управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов пояснил изданию, что данная ситуация во многом связана с техническим фактором — началом периода усреднения обязательных резервов. По его словам, по дням данного периода оценивают средние остатки средств кредитных организаций на счетах обязательных резервов. Таким образом проверяется выполнение требований регулятора, указал он. РБК, сославшись на данные ЦБ, напомнил, что период усреднения обязательных резервов стартовал 11 октября и завершится через 35 дней — 14 ноября.

Экономист по России и СНГ компании "Ренессанс Капитал" Софья Донец пояснила, что когда внутри указанного периода у банков есть ожидания относительно резкого изменения ставки, то они могут оказывать влияние на траекторию усреднения, а значит, и на спрос на ликвидность внутри месяца.

"Когда рынок ждет повышения ставки, у банков есть стимулы выполнить усреднение резервов раньше, до пересмотра показателя", — пояснила она.

Директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе ХХ Международного банковского форума спрогнозировала, что средняя ключевая ставка в следующем году составит 11,5-12,5%.

"Ожидаем, что средняя ключевая ставка составит в следующем году 11,5-12,5%. Таким образом, постепенно ситуация для ипотеки будет улучшаться", — сказала Данилова.