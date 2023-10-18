МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект, отменяющий запрет банкам с базовой лицензией открывать корреспондентские счета в иностранных банках. На рассмотрение Думы он может быть вынесен 19 октября. ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за эквайрингом

Документ внесен группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Анатолием Аксаковым. Он предоставляет банкам с базовой лицензией право открывать корреспондентские счета в иностранных банках на постоянной основе.

Действующее законодательство запрещает таким банкам открывать корреспондентские счета в иностранных банках, за исключением счета для участия в иностранной платежной системе. Однако действие данного запрета приостановлено с лета 2022 до конца 2023 года. В период приостановки запрета около 20 российских банков с базовой лицензией смогли открыть корсчета в иностранных банках, говорил в сентябре статс-секретарь – зампред Банка России Алексей Гузнов.

Законопроект признает с 1 января 2024 года утратившей силу норму, запрещающую банкам с базовой лицензией открывать корсчета в иностранных банках. В сохранении возможности расчетов по внешнеэкономической деятельности с использованием прямых корсчетов в иностранных банках заинтересованы как банки с базовой лицензией, так и их клиенты, отмечается в пояснительной записке.

Разработчики считают, что ситуация, при которой финансовый рынок РФ в целом и основные системообразующие банки в частности попали под санкционные ограничения, сделала актуальным вопрос о необходимости максимальному количеству кредитных организаций иметь возможность открывать корреспондентские счета за рубежом.

Российские банки в 2017 году разделились на кредитные организации с универсальной и базовой лицензией. Первые являются стандартными банками, а вторые ограничены в проведении ряда операций, в первую очередь валютных, при этом взамен для них предусмотрено упрощенное регулирование. По данным ЦБ, на 1 сентября в России работало 99 банков с базовой лицензией, в основном небольших.