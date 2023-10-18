МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Банк России включил компании "Гетап" и "Ак Барс Капитал" в перечень участников пилота по партнерскому (исламскому) финансированию, всего в списке пока три организации, следует из материалов регулятора. ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за эквайрингом

Эксперимент по партнерскому финансированию рассчитан на два года и проходит с 1 сентября на территории Башкирии, Татарстана, Чечни и Дагестана. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом. По данным ЦБ, он поможет оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для граждан, а также малого и среднего бизнеса.

Согласно данным на сайте ЦБ РФ, ООО "Гетап" занимается деятельностью по организации привлечения инвестиций. На сайте компании сказано, что "Гетап" — это платформа для инвестиций в бизнес. "Ак Барс Капитал" — управляющая компания.

Партнерский или исламский банкинг — это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге — отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

В сентябре Банк России включил первую организацию в реестр участников эксперимента по партнерскому финансированию, ею оказался банк "Ак Барс".