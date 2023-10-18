МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Рабочая группа в Госдуме предложила новые варианты компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке, заявил на заседании комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку депутат Владимир Сенин. В ГД одобрили отмену запрета некоторым банкам открывать корсчета за рубежом

В России в 1995 году был принят закон, который гарантировал восстановление и сохранность накоплений граждан на вкладах Сбербанка, если их туда положили до 20 июня 1991 года. А также на счетах организаций госстрахования и госбумаг СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. Восстановить сбережения можно было, отправив деньги на целевые долговые обязательства России с помощью долгового рубля. Цена рубля может меняться в зависимости от стоимости "необходимого социального набора" и его базовой стоимости.

Вместе с тем 464 советских рубля определили базовую цену набора. Но на данный момент еще не приняли законы, которые разрешают перевод средств в целевые долговые обязательства России и упорядочивают их обслуживание. Отсутствие упомянутых нормативно-правовых актов и источников финансового обеспечения не позволяет закону с 2003 года постоянно действовать.

Рабочая группа, в свою очередь, допускает как ежегодную, так и бессрочную приостановку закона либо признание его утратившим силу.

"Если государство не может выполнить обязательства, наверное, честнее в этом будет признаться", — отметил Сенин.