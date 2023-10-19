МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Новый банк развития (НБР) БРИКС подписал кредитное соглашение с Бразилией на 1 миллиард долларов с целью оказать помощь латиноамериканской стране в экономическом восстановлении, сообщил банк. Аргентина рассчитывает на средства Банка БРИКС в случае победы Массы

Уточняется, что соглашение подписали глава НБР Дилма Роуссефф и министр финансов Бразилии Фернанду Аддад в марокканском Марракеше.

Как сообщили в банке, кредит был выделен в рамках программы чрезвычайной помощи Бразилии по восстановлению ее экономики.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.