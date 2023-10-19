2023-10-19T10:16:34+03:00
2023-10-19T10:16:34+03:00
2023-10-19T10:16:34+03:00
2023
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Приложение "Тинькофф" снова появилось в App Store
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Приложение банка "Тинькофф" стало доступно для скачивания в App Store, но под другим названием, следует из материалов кредитной организации. "Приложение "Тинькофф" снова доступно... ПРАЙМ, 19.10.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Приложение банка "Тинькофф" стало доступно для скачивания в App Store, но под другим названием, следует из материалов кредитной организации.
"Приложение "Тинькофф" снова доступно в App Store", — говорится в Telegram-канале банка.
В сообщении приводится ссылка, по которой доступно приложение для скачивания под названием DocStorage, а в описании к нему указывается, что "это удобное приложение для хранения документов".
Из App Store приложения банка, среди которых также "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф Мобайл", были удалены в марте.
В конце февраля "Тинькофф" попал в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.