МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Приложение банка "Тинькофф" стало доступно для скачивания в App Store, но под другим названием, следует из материалов кредитной организации. Арбитражный суд Москвы признал российскую "дочку" Google банкротом

"Приложение "Тинькофф" снова доступно в App Store", — говорится в Telegram-канале банка.

В сообщении приводится ссылка, по которой доступно приложение для скачивания под названием DocStorage, а в описании к нему указывается, что "это удобное приложение для хранения документов".

Из App Store приложения банка, среди которых также "Тинькофф инвестиции" и "Тинькофф Мобайл", были удалены в марте.

В конце февраля "Тинькофф" попал в 10-й пакет антироссийских санкций ЕС. А в июле санкции против кредитной организации ввели США и Канада.