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2023
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Райффайзенбанк прекратит принимать в кассах рубли на валютные счета
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Райффайзенбанк с 23 октября прекратит принимать в своих кассах рубли на валютные счета, сообщила кредитная организация. "С 23 октября 2023 года станет недоступно внесение рублей... ПРАЙМ, 19.10.2023
банки, финансы, новости, россия, райффайзенбанк, валютные счета
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Райффайзенбанк с 23 октября прекратит принимать в своих кассах рубли на валютные счета, сообщила кредитная организация.
"С 23 октября 2023 года станет недоступно внесение рублей на валютные счета в кассах банка с одновременной конвертацией. Мы приняли такое решение, так как сервис был не популярен у наших клиентов", — сказано в Telegram-канале банка.
При этом указывается, что рубли по-прежнему можно вносить в кассах и банкоматах на рублевые счета, а для последующей конвертации в валюту использовать приложение Райффайзенбанка.
С 1 августа Райффайзенбанк также приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц.