МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Райффайзенбанк с 23 октября прекратит принимать в своих кассах рубли на валютные счета, сообщила кредитная организация. В Госдуме предложили "окрашивать" цифровые рубли

"С 23 октября 2023 года станет недоступно внесение рублей на валютные счета в кассах банка с одновременной конвертацией. Мы приняли такое решение, так как сервис был не популярен у наших клиентов", — сказано в Telegram-канале банка.

При этом указывается, что рубли по-прежнему можно вносить в кассах и банкоматах на рублевые счета, а для последующей конвертации в валюту использовать приложение Райффайзенбанка.

С 1 августа Райффайзенбанк также приостановил прием долларов и евро через кассу у физлиц.