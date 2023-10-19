МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Сбербанк начал предлагать дебетовую карту, которая соответствует нормам шариата, в девяти регионах России, включая Москву, сообщила пресс-служба банка. Сбербанк получил лицензию иностранного портфельного инвестора в Индии

"Новые продукты Сбербанка — дебетовая СберКарта "Адафа" и счет "Амана" — доступны клиентам в любом отделении, расположенном в Москве, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Республике Дагестан, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике и Адыгее", — говорится в сообщении.

Эти продукты соответствуют стандартам шариата и сертифицированы Шариатским консультационным советом "Сбера": при оформлении карты открывается новый платежный счет, на который не начисляются проценты на остаток, пояснили в банке. Счет "Амана" предназначен для хранения денег в соответствии со стандартами AAOIFI, добавили там.

"Мы продолжаем пополнять нашу продуктовую полку и расширять территориальную доступность для всех. Первыми пилотными территориями выбраны регионы с наибольшим спросом на продукты исламского финансирования. Важно отметить, что продукты доступны всем желающим вне зависимости от конфессиональной принадлежности", — пояснил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев.

Сбербанк в декабре прошлого года открыл в Казани первый в России офис исламского финансирования. А с 1 сентября текущего года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане стартовал двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом.

В начале сентября в пресс-службе "Сбера" РИА Новости сообщали, что банк планирует открывать новые офисы с исламским финансированием, в первую очередь в регионах с высокой долей мусульманского населения, а также сделает особый фокус на Москву. Там отметили, что для этого создана вся инфраструктура и банк уже предлагает дебетовые карты, текущий счет "Амана", исламское расчетно-кассовое обслуживание юрлиц, торговое финансирование, а также инвестиционные продукты.